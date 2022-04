Liliana Campos aproveita dias de férias no Brasil: “Paraíso”

Liliana Campos mostrou que se está a divertir no Brasil. A apresentadora tem partilhado vários momentos das férias nas redes sociais.

A comunicadora, de 50 anos, fez as malas e mudou-se temporariamente para território brasileiro. No perfil de Instagram, a profissional da SIC demonstrou estar rendida ao “paraíso”.

“Ouvi dizer que existe paraíso na terra”, começou por escrever, citando uma música do grupo Melim. “Não ouvi. Sei que existe. Estive lá!” respondeu, em jeito de brincadeira Liliana Campos.

Depois da sua chegada ao Brasil, a apresentadora ficou tão grata que fez questão de deixar uma mensagem de agradecimento.

“Quando cheguei, abri os braços em direção ao céu e disse: ‘Obrigada, meu Deus! Obrigada, meu Deus! Obrigada, meu Deus!’ Sei que o estar aqui é um enorme privilégio e estou muito grata por isso”, afirmou.

O público pode acompanhar a comunicadora no programa “Passadeira Vermelha”, no qual mantém o papel de apresentadora do formato.