Liliana Campos declara-se ao marido em dia de festa

Liliana Campos fez questão de celebrar publicamente o aniversário do marido, Rodrigo Herédia, com uma declaração pública de amor que enterneceu os seus seguidores.

A apresentadora do programa “Passadeira Vermelha”, da SIC, utilizou o seu perfil da rede social Instagram para expressar o sentimento que nutre pelo companheiro em dia de celebração.

“Parabéns Rodrigo! Hoje é o teu Dia. Mas da forma como o Universo te presenteou, quase todos os dias são o teu Dia! Para mim esta fotografia, apesar de antiga, continua a representar aquilo que tu És. Um russo de mau pêlo. Lindo de morrer”, comçeou por escrever.

https://www.instagram.com/p/B7a8h5LFfaz/

“O ar é de quem acabou de pregar alguma partida, como continuas a fazer todos os dias, várias vezes por dia a quem te rodeia. Consigo ver a tua garra, o teu espírito competitivo, a tua astúcia a crescerem e a transformarem-te numa verdadeira força da natureza! E foi essa força, aliada à tua inteligência que te levaram a seres o melhor enquanto desportista e agora, como empresário”, prosseguiu.

Em jeito de brincadeira, a comunicadora antecipou o futuro. “[…] O meu coração vê que este miúdo que hoje festeja o seu 49.º aniversário, daqui por 20 anos, será um verdadeiro lobo do mar daqueles com os cabelos e as barbas já todas brancas. Terás 1001 histórias para contar aos teus netos por tudo o que viste e fizeste. Até lá, vais continuar a colecionar memórias e a deixar a tua marca por onde passas. Estarás nos Açores, ainda com a mania de que continuas ser o dono da praia. Não é só o que o meu coração vê, é o que o meu coração deseja para ti, porque ele sabe que só assim És completamente feliz!” concluiu.

Na secção de comentários, diversos internautas elogiar o gesto da profissional da estação de Paço de Arcos e enviar mensagens de parabéns a Rodrigo Herédia.

O casal decidiu oficializar a sua relação após quatro anos de namoro. A cerimónia aconteceu em junho de 2016 nas Maldivas, onde marcaram estiveram presentes familiares e amigos mais próximos.

