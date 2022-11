Liliana Campos e a SIC: “Fiz travessias no deserto que me custaram muito”

Liliana Campos deu uma entrevista à revista “Nova Gente” na qual a apresentadora confessa que nem sempre correu tudo bem na SIC.

Liliana Campos, apresentadora do programa “Passadeira Vermelha”, da SIC, fez um balanço de três décadas na estação de Paço de Arcos e confessou que nem sempre se sentiu realizada.

“Quando surgiam projetos novos nunca contavam comigo. Mas se acontecia alguma coisa, eu já servia para ir substituir alguém”, referiu à “Nova Gente”, para exemplificar os “altos e baixos”: “Servi sempre para ir fazer manhãs, tardes… Se me perguntassem se eu queria um programa no ‘day time’: não queria. Mas gostava de ter tido um programa de raiz em que tivessem pensado em mim”, confessa.

A situação terá feito a profissional duvidar. “Houve alturas em que questionei se estava no caminho certo, porque a verdade é que senti sempre que não tive todas as oportunidades que merecia. Fiz travessias no deserto que me custaram muito”, rematou Liliana Campos, em entrevista à revista.