Liliana Campos recorda mãe: “Sei que agora está num lugar melhor”

Liliana Campos fez questão de assinalar publicamente o aniversário da morte da sua mãe, Zena Campos, com uma mensagem repleta de dor e saudades.

A apresentadora do programa “Passadeira Vermelha” (SIC) está a viver um dia difícil. É que há quatros anos, a comunicadora despediu-se da sua progenitora, que tinha na altura 84 anos.

“Quatro anos de mim, sem ti, aqui… O olhar que me guiava, o toque que me protegia, o calor que me aconchegava, o cheiro, oohhh meu Deus, esse cheiro suave que me acalmava e que tantas vezes procuro sentir no ar e nunca mais consegui”, começou por desabafar a profissional da estação de Paço de Arcos no Instagram.

“Dizem que a mãe vive em mim! Dou por mim a ser como a mãe era, a ter os mesmos gestos, as mesmas expressões, as mesmas palavras, e até já nos acham parecidas, imagine”, prosseguiu.

Contudo, para Liliana Campos, a “dor da saudade não passa, não atenua e não acalma”. “Não acredito que o tempo me vá ajudar. Não ajudou até agora. O que aprendi foi a conter as emoções e a continuar com a minha vida, com a preocupação diária de não ser sugada pelo enorme buraco vazio que tenho dentro de mim”, relatou.

Nos momentos de maior aflição, a apresentadora conforta-se com as memórias que ficaram. “Tenho trabalhado muito para me libertar de toda a dor que juntos vivemos nos últimos anos da sua vida”, confessou.

“Sei que agora está num lugar melhor. O melhor lugar do mundo, o lugar onde merece estar e onde um dia nos vamos encontrar. Agora a dor, em dias como hoje, e em datas especiais como o Natal, como aniversários, como aqueles dias em que só precisamos de colo porque tudo corre mal ou de um sorriso porque conseguimos alcançar algo de bom e não está lá ninguém, ai sei que esta dor não passará nunca”, concluiu.

