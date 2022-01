Liliana Filipa reage a críticas sobre opinião acerca de tatuagens

Liliana Filipa fez um vídeo em que se mostra a remover uma tatuagem e alertou os fãs para que não façam tatuagens. A ex-concorrente da “Casa dos Segredos” (TVI) recebeu várias críticas nas redes sociais.

“Não façam tatuagens porque se vão arrepender mais tarde. Tudo passa de moda e corpo só temos um”, referiu a influenciadora digital enquanto removia uma tatuagem feita aos 16 anos e da qual se arrepende.

No entanto, as declarações de Liliana Filipa no perfil de Instagram causaram alguma indignação, gerando várias críticas por parte dos internautas. A também empresária não se ficou e respondeu à onda de mensagens.

“Em relação à conversa que tive ontem aqui sobre tatuagens. Muita gente ficou meio ‘ofendida’. Malta, isto é a minha opinião e a minha experiência. Não é a de outra pessoa. Portanto, eu falo por mim e continuo a dizer que se fosse hoje não tinha feito absolutamente nenhuma tatuagem”, começou por dizer.

De seguida, Liliana Filipa pediu desculpa a todos que se sentiram ofendidos: “Desculpem os tatuadores, desculpem toda a gente que se ofendeu, mas é a minha opinião”.

“Ainda nem sequer fiz o nome dos meus filhos, que é aquilo que mais tem significado para mim, e não vou fazer por enquanto. A minha opinião neste momento é que não se deve fazer tatuagens. Tudo muda, até o tipo de letra muda e sai de moda”, concluiu.