Lizzo é acusada por bailarinas de assédio sexual e moral

A cantora Lizzo está a ser acusada por três bailarinas da equipa por assédio sexual e moral e por criar um “ambiente de trabalho hostil”.

Três bailarinas que participaram na digressão de Lizzo estão a processar a cantora por assédio sexual, moral, racial, religioso e de “criar um ambiente de trabalho hostil”, avança a NBC News.

Arianna Davis, Crystal Williams e Noelle Rodriguez, alegadas vítimas, dizem que a cantora norte-americana as obrigou a tocar numa pessoa nua, durante uma festa num bar de striptease em Amsterdão, nos Países Baixos, fora outras coisas alegadamente “perversas” que incentivou os bailarinos a fazer.

“Enquanto estava no bar Bananenbar, as coisas rapidamente perderam o controlo. Lizzo começou a convidar os membros da banda para se revezar e tocar nos artistas nus”, pode ler-se no processo.

Segundo a publicação, as festas pós-concertos eram rotineiras, mas não obrigatórias. Ainda assim, a cantora aparentemente favorecia quem comparecia.

“As partes queixosas ficaram horrorizadas com a pouca consideração que Lizzo demonstrou ter pela autonomia corporal dos seus funcionários e daqueles à sua volta, especialmente por estar na presença de muitas pessoas que empregava”, explica a denúncia.

Além disso, Lizzo, conhecida por interpretar músicas que promovem o amor próprio e a positividade do corpo, como “Truth Hurts” e “About Damn Time” despediu uma bailarina por ter engordado.

“Na dança profissional, um bailarino ganhar peso é frequentemente visto como sinónimo de que aquele dançarino é preguiçoso ou desleixado. As perguntas de Lizzo e da [coreógrafa] Tanisha Scott sobre o compromisso de Arianna Davis com a digressão eram preocupações sobre o aumento de peso. Embora Lizzo e Scott nunca tenham dito isso explicitamente, as perguntas acompanhadas pelas declarações de Lizzo feitas após o festival de música South by Southwest deram a Arianna Davis a impressão de que precisava explicar o seu aumento de peso e revelar detalhes pessoais e íntimos sobre sua vida para poder para manter o seu emprego”, destaca a denúncia.

Arianna Davis foi despedida após uma reunião de avaliação ao trabalho da equipa. Crystal Williams foi dispensada após alegados cortes no orçamento e Noelle Rodriguez despediu-se.

As acusações remetem a situações que aconteceram entre 2021 e 2023, ano em que a cantora norte-americana passou por Portugal. Lizzo atuou no Passeio Marítimo de Algés, no festival NOS Alive.