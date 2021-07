Lourenço Ortigão e Kelly Bailey desfrutam de férias românticas nas Maldivas

Lourenço Ortigão e Kelly Bailey embarcaram numa viagem romântica às Maldivas, para desfrutarem de alguns dias de descanso.

Depois de o ator ter estado na Madeira e a atriz em Ibiza, o casal revelou que se encontra na Maldiva desfrutar de umas férias no destino paradisíaco, partilhando as primeiras fotografias e vídeos no Instagram.

“Tive saudades, Maldivas”, pode ler-se na publicação do ator quando chegou ao destino, referindo-se à viagem anterior de ambos a uma das ilhas, em 2019.

Lourenço Ortigão sofreu um acidente de mota recentemente e partiu uma perna. Nas fotografias o ator surge com a perna imobilizada.

Lourenço Ortigão e Kelly Bailey assumiram a relação amorosa há cerca de dois anos.