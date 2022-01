Lourenço Ortigão e Kelly Bailey testam positivo à covid-19

Lourenço Ortigão e a namorada, Kelly Bailey, testaram positivo à covid-19 e começaram o ano em isolamento profilático.

Uma entrada em 2021 azarada. O ator Lourenço Ortigão acaba de confirmar que testou positivo à covid-19, assim como a namorada, a também atriz Kelly Bailey,

“Pois é, depois de tantos e tantos testes negativos, termos feito testes antes e depois do Natal, não termos viajado para a Madeira por prevenção, não termos tido contacto com pessoas não testadas, aparece um teste positivo para cada um de nós”, começou por anunciar o intérprete no perfil de Instagram.

“É assim, a prova de que mesmo com o máximo cuidado pode de facto acontecer a qualquer um. Ironia do destino, foi precisamente na altura em que andámos mais ‘paranóicos’ que testámos positivo. Não fazemos a mínima ideia da fonte, mas a verdade é o bicho chegou até nós”.

“Passámos o ano sozinhos e entrámos no ano novo sem poder sair de casa. Começámos 2021 com o pé esquerdo, mas eu sou canhoto, somos fortes e tenho a certeza absoluta de que vamos ultrapassar isto. Vamos dando noticias”, rematou Lourenço Ortigão.

Recorde-se que Kelly Bailey está a gravar a novela da TVI “Bem Me Quer”, enquanto Lourenço Ortigão esteve neste Natal à conversa com Manuel Luís Goucha no “Você na TV!”