Lourenço Ortigão recorda “Morangos com Açúcar”: “O tempo passa, mas a amizade perdura”

Lourenço Ortigão recordou a época em que protagonizou os “Morangos com Açúcar”, com uma fotografia ao lado de Ricardo Sá e Nuno Martins.

O ator, que integrou o elenco da sétima temporada da série da TVI com a personagem “Rui Oliveira”, esteve este sábado, 27 de fevereiro, no programa da estação televisiva “Em Família”, onde se reuniu com os elementos da banda “Os Tribo”, da qual fazia parte juntamente com os atores que interpretaram “Leo” e “Alex”.

Para destacar o momento, Lourenço Ortigão recordou a época em que protagonizou os “Morangos com Açúcar” numa publicação nas redes sociais, esta segunda-feira, 1 de março, afirmando que “o tempo passa, mas a amizade perdura”, independentemente de estarem ou não juntos todos os dias.

“Quando somos amigos somos, sabemos e sentimos, e somos para a vida toda, não para a ocasião ou para uma determinada fase da vida em que nos ‘convém’. E isso não se vê no dia a dia, mas sim nos momentos importantes, mais e menos bons, e que de repente aparecem aqueles de sempre e os do ‘dia a dia’ desaparecem… sem dramas, porque na vida isso faz parte e só temos de usar esses momentos para pôr as coisas no lugar”, referiu na descrição de uma fotografia partilhada no próprio Instagram.

“Estes dois malucos são dois amigos que levo para a vida, e com quem ainda quero passar muitos momentos e por muitos anos. Quando estamos juntos parece que a energia se completa e não há dia que não chore a rir até cair para o lado. Não nos julgamos, mas dizemos o que tivermos a dizer de forma construtiva desejando genuinamente o melhor uns dos outros. Isto é, para mim, um verdadeiro exemplo de amizade. E eu tenho a sorte de a ter na minha vida”, acrescentou.

De recordar que Sara Matos era a vocalista da banda “Os Tribo” e par romântico de Lourenço Ortigão. Os atores estiveram, inclusive, num relacionamento amoroso durante alguns anos.