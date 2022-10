Luana Piovani canta e Sara Matos dança: a diversão nas gravações de “Sangue Oculto”

Luana Piovani e Sara Matos voltaram a fazer sucesso nas redes sociais, com um novo vídeo musical gravado nos bastidores da novela “Sangue Oculto”, da SIC.

A atriz brasileira surge, desta vez, a cantar o tema “Me Agarra Só no Uhm”, do cantor Landrick. Por sua vez, a colega de elenco e protagonista da trama surgiu no vídeo a dançar com uma bata azul.

As imagens, que fazem parte de um vídeo do TikTok, foram novamente partilhadas por Sara Matos no perfil de Instagram.

“Não acertei letra nenhuma! Amo as nossas brincadeiras”, comentou Luana Piovani na secção de comentários na publicação.

A boa disposição nas gravações da novela “Sangue Oculto” tem sido notória nas redes sociais. Na semana passada, a intérprete portuguesa partilhou um vídeo em que aparecem as duas atrizes mostram os dotes de bailarina.

Além de Luana Piovani e Sara Matos, também fazem parte deste elenco atores como Sofia Alves, Tiago Aldeia, Júlia Palha, João Catarré, Anabela Moreira, entre outros.