Luciana Abreu de coração nas mãos com a pneumonia das filhas

Os últimos dias não têm sido fáceis para Luciana Abreu: após vários dias doente e sem voz, “Lucy” voltou a falhar o “Domingão”, na SIC, por doença. Desta vez são as gémeas, Amoor e Valentine, que estão em casa.

As meninas, fruto do casamento da artista já terminado com Daniel Souza, foram diagnosticadas com pneumonia.

No Instagram, a apresentadora desabafou: “O nosso ‘Domingão’. Ninguém quer fazer o Ohóóó nesta casa”.

Recorde-se que Luciana Abreu tem um processo em tribunal por violência doméstica com o pai das meninas. A também atriz é ainda mãe de Lyannii e Lyonce, de dez e 11 anos, frutos da relação que manteve com o ex-futebolista Yannick Djaló.