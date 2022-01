Aos 35 anos, Luciana Abreu mostra forma física em lingerie

Luciana Abreu posou em lingerie para mostrar a forma física. A atriz da SIC recebeu elogios da cantora e apresentadora Raquel Tavares.

Aos 35 anos, a intérprete, que integra o elenco da novela “Amor, Amor”, da SIC, mostrou que a idade é só um número com uma fotografia no perfil de Instagram, em que surge com lingerie preta.

Os seguidores foram apanhados de surpresa e fizeram questão de encher a publicação com elogios à silhueta da também cantora. Entre as mensagens, destaque para o comentário de Raquel Tavares: “Uauu!”

Tal como os admiradores podem perceber pelas publicações nas redes sociais, Luciana Abreu é uma apaixonada pela dança e desporto que procura levar um estilo de vida saudável.

A atriz tem estado a ser tema de notícia na Impresa por estar numa nova relação amorosa. De acordo com a revista “TV Mais”, a intérprete namora com Henrique Rodrigues, operador de câmara da SIC e do programa “Domingão”.

A publicação adiantou que o novo namorado terá deixado a ex-companheira para ir viver com Luciana Abreu.

A atriz é mãe das gémeas, Amoor e Valentine, que nasceram durante a relação terminada com Daniel Souza, e de Lyonce e Lyannii, fruto do antigo relacionamento com Yannick Djaló.