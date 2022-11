Luciana Abreu partilha imagens inéditas do nascimento das filhas gémeas

A propósito do Dia da Prematuridade, que se celebra esta quinta-feira, 17 de novembro, Luciana Abreu partilhou imagens inéditas do nascimento das filhas gémeas.

A intérprete partilhou várias imagens de Amoor e Valentine, as meninas que nasceram da união já terminada com Daniel Souza e que nasceram prematuras.

“É a primeira vez que tenho a coragem de partilhar convosco algumas das fotos/vídeos que guardo religiosamente. Começo por abraçar todos os pais e enaltecê-los pelo amor, a força, a coragem e a fé que nos moveu, move e continuará a mover. À família que nasce na Maternidade Alfredo da Costa, muito obrigada. À irmandade do Banco do Leite o meu muito obrigada”, começou por dizer.

“O poder da vida, a luta constante pela vida, que depende acima de tudo de Deus e dos nossos pequenos heróis, que se agarram à vida e se tornam seres extraordinários, fortes, resilientes, e com uma gratidão inexplicável que nasce e cresce com eles. Compus tantas canções neste hospital em forma de gratidão com a intenção de os entreter a noite quando um despertava (despertavam logo todos)”, continuou.

“Obrigada aos técnicos de saúde, que dedicam a sua vida a estes anjinhos. Obrigada a Deus pelo presente e missão que me deram. Nós (mães e pais) somos os mais felizes do mundo. Por mais que queira escrever para vós, já só me correm as lágrimas, pelo misto de emoções que sinto sempre que me lembro ou revejo todas estas fotos e vídeos que guardo com tanto respeito e amor”, afirmou.

“Aos pais que estão a passar por este momento, força, fé e esperança e confiem nos técnicos de saúde. Apoiem-se um ao outro como casal, compreendam-se, não se culpem, amem-se, não deixem de viver e de cuidar de vós! Entreguem nas mãos de Deus e da melhor equipa técnica de saúde – a nossa. Eles estão bem entregues. Sejam mais fortes do que nunca, pois eles sentem tudo, e o amor tudo pode salvar. Um grande bem-haja a todos. Sejam muito felizes”, rematou.