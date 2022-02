Luís Borges abre o livro e confessa que pensou em suicidar-se

Luís Borges abriu o livro, esta terça-feira à tarde, revelando que pensou em suicidar-se depois da separação de Eduardo Beauté, que morreu em 2019.

Após a pressão que diz ter sofrido por parte da Imprensa, o modelo afirmou, emocionado, durante a entrevista no programa “Goucha” (TVI), que pensou em acabar com a própria vida.

“Pensei. É mau de se dizer, mas sempre tive os meus três filhos na minha mente. Foi sempre nisso que pensei”, explicou o manequim à conversa com o apresentador Manuel Luís Goucha.

Durante o casamento terminado com o cabeleireiro das celebridades, o também apresentador do programa “Cabelo Pantene – O Sonho 3” adotou três filhos: Lurdes, Bernardo e Eduardo.

Atualmente, Luís Borges mantém uma relação amorosa com Pedro. Este é o primeiro namoro conhecido do manequim pelo público após o relacionamento terminado com Eduardo Beauté.