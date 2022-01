Luís Borges desabafa sobre a morte da mãe: “Que saudades!”

Luís Borges desabafou sobre a morte da sua mãe que aconteceu há dois anos. O manequim mostrou-se triste e com saudades da progenitora.

O também apresentador do programa “Cabelo Pantene – O Sonho” (TVI) recorreu ao perfil de Instagram para demonstrar a falta que sente da mãe, partilhando a letra do tema “Melodia da Saudade”, interpretado por Fernando Daniel.

“Mãe: Dois anos sem ti!” começou por escrever o modelo, citando de seguida a canção do artista português: “Eu, por mais que eu tente entender, a falta que fazes aqui, nunca vou conseguir, e nas promessas que eu faço para te lembrar, é quando eu consigo sonhar com tudo o que foste para mim, e é nos meus dias maus, quando já não sei quem sou, tento gritar ao céu para, que me possas ouvir, e é nos meus dias bons, que gostava de te falar, para veres onde eu estou, onde eu consegui chegar, é verdade, morro de saudade de te ter aqui, é verdade, morro de saudade, mas eu sei que estás aí a olhar por mim, vais comigo pra todo o lado, e é no meu peito que eu te tenho levado, eu, eu segui os teus conselhos, lutei por aquilo que quis e muito devo-te a ti!”.

“Que saudades! Amo-te!” concluiu Luís Borges.

Diversas caras conhecidas do público como Matilde Breyner, Carolina Torres, Liliana Filipa e Madalena Abecasis enviaram, rapidamente, mensagens de apoio a Luís Borges na secção de comentários.