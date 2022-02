Luís Figo esclarece alegado envolvimento com… Pep Guardiola

Luís Figo esclareceu o alegado envolvimento amoroso que terá tido com o treinador do Manchester City Pep Guardiola quando os dois eram jogadores de futebol do Barcelona.

O ex-futebolista negou qualquer envolvimento com o técnico espanhol na altura em que partilhavam o balneário catalão e adiantou que eram apenas “grandes amigos e colegas de quarto”.

“O Guardiola era um grande amigo, uma pessoa que me ajudou muito. Era meu colega de quarto. Mas não havia nada. Gosto de mulheres”, afirmou Luís Figo numa entrevista à revista “ICON” do “El País”.

Sobre nenhum jogador se ter assumido como homossexual, nomeadamente em Espanha, o antigo atleta acredita que seja por uma questão de proteção e não de vergonha pela opção sexual.

“As pessoas são muito cruéis. Tu jogas todos os domingos, e eles atacam-te por isso e não pelo tua performance. Será uma proteção, não por vergonha. Esta é a minha opinião”, acrescentou.

Luís Figo é pai de Daniela, de 20 anos, Martina, de 17, e Stella, de 15. As três filhas saõ todas frutos do seu casamento com Helen Svedin.