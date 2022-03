Luísa Barbosa faz desabafo e alerta: “A vida não é só o que está no Instagram”

Luísa Barbosa fez um desabafo nas redes sociais sobre os dias difíceis nos quais se sente “esgotada” e alertou para a ilusão do Instagram.

A apresentadora partilhou no próprio Instagram uma publicação, esta sexta-feira, 26 de fevereiro, na qual referiu que passa para os outros “uma versão muito cor-de-rosa da vida”, porém explicou que nem sempre os dias são bons.

“Apercebi-me que, sem querer, passo aqui uma versão muito cor-de-rosa da nossa vida. Queixo-me do sono da Aura, de tempos a tempos, mas, de resto, parece que está tudo bem. Claro que somos umas privilegiadas, que podem passar tempo juntas sem grandes obrigações externas mas, mesmo assim, tenho dias em que me sinto em baixo, esgotada”, afirmou.

“Quero que quem está desse lado, e se sinta assim, saiba que é normal e que não está sozinha. Partilho, acima de tudo, os bons momentos porque são os que quero relembrar, ou porque são as fotos mais bonitas. Mas é apenas um momento dos meus dias. Todos os outros, comuns a tanta gente que me segue, ficam em privado. A vida não é só o que está no Instagram. Bem pelo contrário, a vida passa-se fora do Instagram”, acrescentou.

Na publicação, a também locutora sublinhou que “já lá vai um ano de pandemia e seis meses de separação” e explicou que também por isso sente-se mais angustiada.

Luís Barbosa tem uma filha, Aura, de dois anos, do relacionamento terminado com Francisco Beatriz.