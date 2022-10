Luísa Castel-Branco sobre rainha Letizia: “Ela parece doentinha, coitadinha”

Luísa Castel-Branco teceu, esta sexta-feira, 28 de outubro, várias críticas à rainha Letizia, apelidando a monarca espanhola de “doentinha” e “feia”.

A “socialite” esteve no “Dois às 10” (TVI) para comentar o universo “cor de rosa”. Durante o espaço, em que participa com Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim, a comentadora criticou a aparência de Letizia num evento em Madrid, no qual surgiu com as costas tonificadas.

“Que feio. Ela parece doentinha, coitadinha. Acho horrível”, afirmou.

Por sua vez, a colega de comentário Cinha Jardim defendeu a mulher do rei Filipe VI de Espanha.

“Uma pessoa que tem umas costas assim não tem de mostrar isto”, referiu, no matutino conduzido por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz.