Luísa Sobral critica bullying de “mulheres” a Cristina Ferreira

Luísa Sobral “atirou-se” a Manuel Moura Guedes e a Joana Marques devido às críticas que a jornalista e a humorista fizeram à participação de Cristina Ferreira no WebSummit 2022.

A cantora criticou, no perfil de Instagram, a forma como Manuela Moura Guedes reagiu a um texto de Joana Marques sobre a participação de Cristina Ferreira na WebSummit, que a jornalista considerou “delicioso”, enquanto acrescentou que a diretora da TVI “não tem noção das coisas que diz”.

“Manuela, vergonha é continuarmos a usar as redes sociais para fazer bullying. Como podemos falar do bullying nas escolas e ensinar os nossos filhos que é errado gozar com os outros, se depois nós, adultos, o fazemos publicamente e por escrito?” questionou.

A intérprete foi mais longe e afirmou que fica mais “triste” quando esta situação acontece entre mulheres.

“Ainda fico mais triste quando vejo uma mulher fazer isto a outra. Aquilo que dizemos dos outros, diz mais sobre nós do que sobre os outros”, disse.