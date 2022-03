Luta contra o cancro: Joana Cruz diz que está curada

Depois de vários meses de luta contra o cancro da mama, Joana Cruz partilhou a notícia mais aguardada pelos seguidores. Está “curada”.

“Estou curada”. É desta forma que a radialista Joana Cruz começa o mais recente “post” no Facebook, numa alusão à luta contra o cancro da mama.

“Faço anos amanhã e o melhor presente que podia ter já chegou. Na ida ao IPO para tirar o último dreno depois da cirurgia, achei que me vinha embora apenas feliz pelo fim de mais uma etapa. Mas vim com mais do que isso. O Dr. Vargas Moniz deu-me a notícia, ao ler o relatório da análise do tumor e dos dois gânglios retirados… estou curada!”

“Um turbilhão de emoções entre felicidade, comoção, alívio, gratidão e triunfo. Saio do consultório para abraçar a minha mãe e sinto-me a rainha do universo, pelo menos do meu, que agora fica ainda mais carregado de cor e luz. Obrigada será sempre a palavra chave para abraçar tudo o que se passou nestes últimos oito meses”, acrescentou Joana Cruz.

“Agradeço o apoio, as orações, os mimos, o carinho de quem está perto ou só me vê por aqui. Se me sinto livre? Sempre fui. Fui livre para lidar com tudo isto da forma como escolhi e vou continuar a tomar a liberdade de nunca deixar de querer ser feliz. Muita força a quem passa pelo desafio! Um brinde à vida!”