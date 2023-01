Madalena Aragão de luto com a morte do avô: “És eterno”

Madalena Aragão está de luto depois da morte do avô. A atriz lamentou o sucedido nas redes sociais com uma mensagem de despedida.

A atriz está a viver um momento triste com a morte do familiar. No perfil de Instagram, a intérprete assumiu que a “perda” é um “sentimento estranho”, que se mistura com “negação, saudade e raiva”.

“A perda é um sentimento estranho. Um sentimento que se mistura com negação, saudade e às vezes raiva”, começou por escrever.

“Não te sei dizer exatamente qual deles sinto neste momento, ou se sinto alguma coisa além de um amor incondicional que permanecerá para o resto da minha vida. E que permaneceu até ao fim da tua”, desabafou.

Madalena Aragão fez uma promessa ao seu avô: “Sei que estás bem acompanhado onde quer que estejas. Prometo-te que te vou fazer orgulhoso avozinho. Está na hora de teres o descanso que mereces. És eterno. Até já. Serei para sempre a tua ‘magana’”, rematou.