Madonna e Britney Spears recriam beijo mediático de 2003

Madonna e Britney Spears recriaram o beijo mediático que deram em cima do palco nos Video Music Awards, em 2003.

A cantora marcou presença no casamento de Britney Spears e Sam Asghari. No perfil de Instagram, a artista partilhou fotografias do evento, numa das quais aparece a dar um beijo à colega de profissão.

“Britney, pareces tão feliz e apaixonada. Desejo o melhor para ti e para o Sam. A noite de ontem foi divertida e suada!” escreveu a artista, de 63 anos.

Além de Madonna, também estiveram famosos como Drew Barrymore, Selena Gomez, Paris Hilton e Donatella Versace.