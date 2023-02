Mafalda Castro posa de biquíni nas Maurícias

Mafalda Castro fez as malas e viajou até às Maurícias, com o namorado, Rui Simões. A apresentadora posou de biquíni e recebeu vários elogios.

Desde que aterrou naquele local paradisíaco, a comunicadora da TVI tem partilhado vários momentos das férias com os seguidores. Desta vez, Mafalda Castro publico, no perfil de Instagram, um vídeo no qual surge de biquíni.

“Por favor, não me distraiam enquanto encolho a barriga. Obrigada”, escreveu, na legenda das imagens em que a apresentadora aparece de biquíni.

“És muito bonita, com um corpo invejável”, “Nem estava a olhar para a barriga, estava a olhar para o biquíni que é lindo” e “Cada dia mais linda” são alguns dos elogios dos internautas.