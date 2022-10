Mafalda Castro revela planos para o casamento e filhos

Mafalda Castro revelou para quando tem intenção de casar e ter filhos, questão muito colocada pelos seus fãs.

A radialista confessou estes pormenores durante declarações prestadas ao programa “Passadeira Vermelha”, na SIC.

“Não queria desiludir ninguém, mas acho que ainda vai demorar. Não tenho a coisa de casar, de ter filhos”, começou por referir.

“Imagino isso a acontecer antes do que propriamente o casamento. O casamento não tenho nada esse entusiasmo e essa vontade de casar, mas quem sabe… Com um anel no dedo a coisa pensa-se. Fica a dica”, brincou a comunicadora.

Recorde-se que a também radialista está numa relação com Rui Simões.