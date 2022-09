Mafalda do “BB” emociona-se ao lembrar morte do primo de nove anos

Mafalda Diamond, concorrente do “Big Brother 2022”, recordou a morte do primo de nove anos, vítima de um acidente de viação.

A participante do “reality show” da estação privada não aguentou a emoção em frente aos restantes colegas da casa mais vigiada do país ao recordar o primo que morreu em julho do ano passado.

Mafalda Diamond explicou que recebeu um telefonema do seu pai a explicar que o primo e a tia tinham estado envolvidos num acidente de carro.

“O meu pai liga-me em videochamada a dizer que o meu primo estava em morte cerebral porque um anormal ia na autoestrada, olhou para o telemóvel, distraiu-se e bateu no carro do lado do meu primo. O meu primo bateu com a cabeça e morreu”, contou, emocionada.

Na altura, a concorrente estava infetada com Covid-19 e, por isso, não pôde estar ao lado da família. “Estava com 40 graus de febre e não conseguia estar com eles. Não podia estar ao lado deles”, lembrou.