Mafalda Rodiles, ex-namorada de Rogério Samora, deixa mensagem emotiva para o ator

Mafalda Rodiles partilhou uma mensagem emotiva para o ex-namorado, Rogério Samora, na sequência um problema de saúde.

A influenciadora digital destacou, no perfil de Instagram, uma mensagem ao ator, que está internado no Hospital Amadora Sintra depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória, na passada terça-feira, durante as gravações de uma novela.

“O mundo precisa de ti”, escreveu a atriz na legenda de uma fotografia a preto e branco do ex-namorado, com que manteve uma relação amorosa em 2010.

Além de Mafalda Rodiles, têm-se multiplicado as palavras de apoio de fãs, colegas e amigos, como Daniel Oliveira, Alexandra Lencastre, entre outros.