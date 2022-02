Mafalda Rodiles revela o motivo do regresso a Portugal: “Tive que parar”

Depois de nove anos a viver no Brasil, a atriz revelou que regressou a Portugal depois de o casamento terminar para estar junto da família e amigos, apostar em novos projetos e “estar feliz”.

Em solo nacional há um ano, Mafalda Rodiles explicou num vídeo partilhado no Instagram que, com o fim do casamento, teve que parar com o “Seja Feliz Sem Dietas” para se focar em “ficar bem” e se dedicar a Mel, de seis anos, e a Martim, de dois.

“O meu casamento chega ao fim e eu tinha o Martim com um ano e pensei ‘e agora?’. Tive que parar com o ‘Seja Feliz Sem Dietas porque não conseguia atender pessoas se eu mesma não estava muito bem. Precisava de estar bem para os meus filhos. Quando se tem dois filhos sozinha tem que se ficar bem”, afirmou.

Após sete meses no Rio de Janeiro e de debater com o ex-marido, a artista optou por regressar a Portugal, destacando que foi uma das decisões mais difíceis porque isso implicava os filhos “quase não verem o pai”.

“Fiquei sete meses no Rio de Janeiro a organizar a minha vida e a pensar no que queria. Não quis tomar nenhuma decisão precipitada. Depois de conversar com meu ex-marido e de pôr todas as opções em cima da mesa, os prós e os contras eu decidi voltar a Portugal.

“Estava cheia de saudades. Depois tinha aqui os meus pais, os meus amigos de sempre, a minha casa. Sabia que aqui era mais seguro e aqui ia ser mais feliz. Senti mesmo que tinha que voltar”, acrescentou.