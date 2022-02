Mafalda Sampaio encanta fãs com novas imagens do filho

Mafalda Sampaio derreteu o coração dos seus seguidores ao partilhar novas imagens do seu filho recém-nascido, Francisco.

“Prometo que é o último spam de fotografias na maternidade! Mas dá para acreditar que este budinha estava dentro da minha barriga? Coisa má fofa de sua mãe. São 4kg de bebé”, escreveu a “digital influencer”.

Recorde-se que Francisco nasceu no dia 1 de novembro e é fruto do relacionamento de Mafalda Sampaio com Guilherme Machado. O casal tem ainda outra filha em comum, Maria Madalena, de três anos.