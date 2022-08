Manuel Luís Goucha e Joana Araújo recordam “Você na TV!”

Manuel Luís Goucha e Joana Araújo recordaram o programa “Você na TV!”, da TVI, com um reencontro de ambos nas redes sociais.

O apresentador do quarto canal apareceu num vídeo partilhado pela assistente de produção no perfil de Instagram a perguntar a Joana Araújo se esta continua a mostrar o seu “melhor”, referindo-se à silhueta.

“Os anos passam e nós continuamos iguais. Aqui a relembrar os tempos do nosso ‘Você na TV’”, escreveu Joana Araújo.

O apresentador conduziu o formato das manhãs durante vários anos ao lado de Cristina Ferreira. Em diversas emissões, a dupla de comunicadores protagonizou diversos episódios com a assistente do programa.

Quando a comunicadora trocou a estação privada pela SIC, o comunicador ficou com a companhia de Maria Cerqueira Gomes. Em 2020, a TVI acabou com as emissões do matutino que foi substituído pelo “Dois às 10”, com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz.