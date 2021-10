Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira lamentam morte da cadela Amália

Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira sofrem pela perda da cadela “Amália”. A notícia foi dada pelo marido do apresentador no Instagram.

O companheiro do comunicador, de 66 anos, partilhou a triste notícia na manhã deste domingo, 10 de outubro.

“Hoje morreu-nos a Amália! Foi atirada, não teria mais de dois meses, para dentro do nosso jardim em Fontanelas. Soube esconder-se entre a lenha não fosse a matilha fazer-lhe mal. Só à noite dei por ela, faminta e cheia de sede. Ficou connosco até hoje e revelou-se uma cadela excecional”, começou por escrever.

“A única a nadar na piscina sempre que se achasse com calores. Só nos deu alegria e um susto quando tocou numa lagarta do pinheiro. Tememos por ela, necrosou parte da língua mas continuou feliz até esta manhã. Morreu de velhice”, acrescentou.

“Foi o Manuel Luis a dar com ela. Eu aqui no monte imagino como deve ele estar triste, mas logo… ‘the show must go on’. Obrigado Amália pelas alegrias que nos deste!”, rematou.

Os internautas rapidamente se emocionaram com a notícia e partilharam palavras de conforto. “Imagino a tristeza os meus cães que também faziam parte da família e que tantas alegrias nos deram principalmente com a minha filha que tomavam tão bem conta dela desde bebé é sempre uma tristeza para nós que os amamos tanto muita força” ou “Conheço a dor. Força”, são alguns dos exemplos das mensagens deixadas pelos seguidores.