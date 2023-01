Manuel Luís Goucha explica que se distanciou de Cristina Ferreira: “Afasto-me do poder”

Manuel Luís Goucha explicou, esta quarta-feira, 18 de janeiro, que se afastou de Cristina Ferreira quando esta chegou ao cargo de diretora de Entretenimento e Ficção da TVI.

O apresentador do quarto canal fez questão de explicar à comunicadora no programa “Goucha” que, normalmente, se afasta do poder para não ser acusado da existência de uma “corte”.

“Nos últimos tempos, afastei-me um bocadinho de ti. Eu afasto-me do poder. Não quero fazer parte de um suposta corte. Há de haver bajuladores à tua volta”, disse Manuel Luís Goucha.

“Eu não sou bajulador… em nome dos 14 anos de inesquecível felicidade que te devo e da ternura que te tenho à conta disso, eu sei que se um dia já não estiveres diretora, quando algumas pessoas saírem, se for preciso eu estou lá sempre, tal como tu estás para mim”, prosseguiu.