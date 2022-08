Manuel Luís Goucha mostra bastidores de “Uma Canção Para Ti” (TVI)

Manuel Luís Goucha mostrou os bastidores do programa “Uma Canção Para Ti”, que é transmitido aos domingos à noite pela TVI.

Antes da emissão de mais um programa, o apresentador, de 67 anos, aproveitou para partilhar, este domingo, 14 de agosto, no perfil de Instagram, um vídeo no qual mostra os bastidores do concurso para os mais novos.

“Eles ‘adoram-me’. Mesmo. Mas eu também gosto imenso deles”, confessou.

Nas imagens partilhadas pode ver-se o comunicador a ser surpreendido pelos concorrentes que rezam perante um altar improvisado que tem uma fotografia de Manuel Luís Goucha. O apresentador não conseguiu conter o riso.

O concurso da estação privada é conduzido pelo comunicador e a colega de ecrã Maria Cerqueira Gomes. Os jurados residentes são Rita Pereira, Rui Massena e Francisco Maria Pereira, mais conhecido como Kasha dos D.A.M.A.

Em cada emissão, a TVI anuncia um convidado surpresa para completar o júri.