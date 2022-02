Manuel Luís Goucha avisa que “está tudo bem” com Sónia Araújo

Manuel Luís Goucha informou, esta quinta-feira, o público de que está tudo bem com a apresentadora Sónia Araújo, que testou positivo ao Covid-19.

O comunicador da TVI recebeu Noélia, Flávio Furtado e Cinha Jardim para saber as novidades das celebridades com a “Crónica Social”, no “Você na TV!”. Quando o assunto foi a profissional da RTP, Goucha teve umas palavras a dizer.

“Ela está bem, não tem sintomas nenhuns, e mantém-se afastada da família”, disse Manuel Luís Goucha, depois de referir que tinha falado com Sónia Araújo há dois dias. Os dois, recorde-se, foram colegas na RTP Porto.

A apresentadora da “Praça da Alegria”, da RTP1, tornou público que estava infetada com o novo coronavírus esta segunda-feira. Entretanto, o seu companheiro de ecrã Jorge Gabriel entrou em confinamento profilático.

Como os dois apresentadores habituais do matutino estão fora, Hélder Reis e Joana Teles assumiram a condução do formato.

