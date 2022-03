Manuel Luís Goucha surpreendido por casal que ajudou com 35 mil euros

Manuel Luís Goucha partilhou, na emissão desta segunda-feira, 29 de novembro, de “Goucha”, na TVI, que o casal que, em janeiro, ajudou com 35 mil euros já está a reconstruir a casa que perderam num incêndio no Natal.

As surpresas não ficaram por aí e o apresentador, de 66 anos, recebeu um vídeo de Sérgio e Patrícia que fez questão de partilhar nas redes sociais.

“Olá, Manel, passados dez meses, estamos aqui, já começaram as obras na nossa casa, estamos a dar início à tua maravilhosa prenda de natal, queremos dizer que pensamos em ti muitas vezes e que estamos eternamente gratos, já sabes disso […]. Estamos a ser feliz todos os dias, esperemos em breve dar-te um abraço […] e depois receber-te cá, um grande beijinho, obrigada”, pode-se ouvir o casal dizer durante o vídeo.

O apresentador ficou emocionado e fez questão de escrever algumas palavras. “Foi a 4 de Janeiro, está quase a fazer um ano. No primeiro programa ‘Dois às Dez’ ficámos a conhecer o drama desta família”, começou por escrever.

“Haviam perdido a casa com que sempre sonharam, na noite de Natal, devido a um incêndio. A casa está a ser reconstruída. No próximo ano a Patrícia e o Sérgio terão de novo a sua casa, mas não imaginam a felicidade que sinto por os ver já com um brilho no olhar”, rematou.