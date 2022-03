Manuel Luís Goucha vai escrever um livro sobre os bastidores da televisão

Manuel Luís Goucha anunciou nas redes sociais que vai escreveu mais um livro, mas desta vez com histórias e reflexões sobre os bastidores da televisão.

De férias no monte do Alentejo, o apresentador da TVI revelou num vídeo publicado no Instagram que além aproveitar este período para desfrutar de alguns dias de descanso com o companheiro, Rui Oliveira, também vai dedicar-se ao novo projeto que tem prometido à editora: um livro com histórias da televisão.

“Vou usufruir deste espaço recente, que é a biblioteca, entre livros e a música de que gosto, e a escrever. Há cerca de três anos que ando a prometer à minha editora um livro com histórias de televisão e reflexões acerca do caminho que eu quis para a minha vida. Tenho andado a adiar esse projeto, tenho escrito um texto aqui, um texto acolá, mas nada de consistente. É curioso, porque desde há duas semanas que sinto essa urgência da escrita. Acordo mesmo com parágrafos inteiros na minha cabeça, portanto vou aproveitar estes 15 dias e, disciplinadamente, vou ocupar umas horas da minha tarde a escrever”, referiu.

Recorde-se que durante as férias de Manuel Luís Goucha é Maria Botelho Moniz quem tem apresentado o “Você na TV!” (TVI).