Manuel Marques nega traição à ex-mulher, Ana Martins

Manuel Marques negou ter traído Ana Martins com Beatriz Barosa, com quem estará num alegado relacionamento.

O ator, de 46, negou o caso extraconjugal, após os rumores da suposta relação amorosa com a atriz, de 24 anos, com quem contracena em “Festa é Festa”, e da traição à ex-mulher.

Recentemente, o também comediante anunciou redes sociais a separação de Ana Marques. “Apesar de sempre ter falado da minha vida familiar com a máxima discrição, venho por este meio informar que me separei da minha companheira. Fica a amizade e o carinho”, referiu.

Manuel Marques e Ana Martins têm duas filhas em comum Inês, de 14 anos, e Elisa, de cinco.

O suposto casal ter-se-á apaixonado no início as gravações da novela. “Apaixonaram-se no início das filmagens e o namoro terá começado logo nos primeiros dias de gravação. […] Eles nunca fizeram questão de o esconder. Saem e chegam juntos aos estúdios, estão juntos para quem quiser ver”, contou uma fonte da produtora do projeto da TVI à TV 7 Dias.