Manuela Couto despede-se de “A Serra”: “Uma parte de nós desaparece”

Com as gravações da novela da SIC “A Serra” a chegarem ao fim, os atores despedem-se do “plateau”. Manuela Couto mostrou-se emocionada.

Foi, durante muitos meses, a divertida “Carminho”, a mulher que chegou rica à Fraga Pequena, mas que acabou por ficar pobre, embora nunca tenha desejado perder a ostentação. Agora, a personagem – e a intérprete -, despede-se de “A Serra”, com Manuela Couto a mostrar-se muito comovida nas redes sociais.

“Continuo sem saber para onde vão as personagens quando param as videotapes. Mas é uma parte de nós que também desaparece. Para sempre”, começou por escrever a atriz no perfil de Instagram.

“A ‘Carminho’ é a que me vai deixar mais saudades! Obrigada a quem me amparou ao longo destes meses!” acrescentou.

“Aos meus colegas, sobretudo ao meu marido e ao meu filho @oficialfernandoluis e @tiago_tp. Tanto amor e tanto riso! Aos meus colegas das equipas técnicas, artística e de produção, vocês são os meus heróis! À equipa de escrita, liderada pela @infgomes, obrigada por escreverem palavras tão prazerosas de transformar em emoções!”

“@sptelevisao , @sicoficial, obrigada pela confiança e pela enorme liberdade de me deixarem voar todos os dias! @daniel__oliveira , parabéns por tudo o que tem acontecido na nossa ficção!” elogiou.

“Alegria e tristeza, sempre com a presença e as imensas saudades da nossa linda Maria João! Muito Amor para todos!” rematou Manuela Couto.