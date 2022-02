Marcantonio Del Carlo sobre a filha: “Há seis meses ela virou o nosso mundo ao contrário”

Marcantonio Del Carlo fez um balanço sobre os seis meses da sua filha, Simone, fruto do relacionamento com Iolanda Laranjeiro.

Desde que foi pai, o ator tem partilhado no perfil de Instagram vários momentos com a filha, Simone. Esta quarta-feira, o intérprete assinalou os seis meses da bebé, com um balanço de como tem corrido a paternidade.

“Há seis meses, neste dia, ela virou o nosso mundo ao contrário. Deixámos de dormir noites seguidas, mas ganhámos o melhor sorriso deste mundo que é o dela”, afirmou Marcantonio Del Carlo, agradecendo de seguida à companheira, Iolanda.

Na secção de comentários, diversos seguidores deram os parabéns à pequena Simone. “Parabéns tudo de bom, beijinhos”, comentou uma seguidora. “A vida nunca mais será a mesma. Será sempre muito melhor”, atirou outra.