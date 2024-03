Marcantonio Del Carlo pede desculpa depois de denúncia: “O que desejo é ser português”

O ator Marcantonio del Carlo pediu desculpa depois da denúncia do Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado ao Ministério Público por ter declarado que teve conhecimento de um caso de corrupção e não atuou.

Um pedido de desculpas público: depois da denúncia do Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado ao Ministério Público, por Marcantonio Del Carlo ter declarado que teve conhecimento de um caso de corrupção e não atuou, o ator lamentou se as suas declarações no programa de Júlia Pinheiro foram “mal interpretadas”.

“Quero publicamente pedir desculpa a todos aqueles que direta ou indiretamente se sentiram ofendidos”, refere o ator, em comunicado.

Em conversa com Júlia Pinheiro, o intérprete da novela “Senhora do Mar” revelou que de forma ilegal, “por cinco mil euros”, em Portalegre, conseguiria obter a nacionalidade portuguesa depois de estar a viver há 40 anos em Portugal.

“O que pretendi foi chamar a atenção que paralelamente a esta via legal fui contactado por pessoas exteriores aqueles serviços que pretenderam agir como intermediárias (possivelmente por meio de ilegalidades e a troco de dinheiro) e que prometiam obter a minha nacionalidade, tentando enganar os Registos e Notariado de Portalegre, o que recusei veementemente”, acrescentou Marcantonio Del Carlo.

“O que desejo, profundamente, é ser finalmente português, país que trago no meu coração há 40 anos, e que me tem acolhido com tanto carinho ao longo de todos estes anos e de toda a minha carreira”, conclui Marcantonio Del Carlo.