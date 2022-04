Marcantonio Del Carlo vai ser pai pela primeira vez

Marcantonio Del Carlo prepara-se para ser pai pela primeira vez. O nascimento do seu filho está previsto para o Verão.

Depois de ter oficializado relação amorosa com Iolanda Laranjeiro, em 2018, o intérprete está à espera do primeiro filho em comum, de acordo com uma publicação nas redes sociais.

No perfil de Instagram, o ator, de 54 anos, publicou três fotografias do casal e da barriguinha de grávida da sua companheira, com a legenda: “E é oficial: vamos estrear no Verão!”

Assim que souberam da boa-nova diversos internautas enviaram mensagens de parabéns ao casal. “Muitos parabéns, querido amigo!” comentou uma seguidora. “Muitos parabéns! Felicidades aos três!” atirou outra.