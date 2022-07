Marco Costa desabafa: “Hoje estou de rastos”

Marco Costa recorreu ao perfil de Instagram para desabafar com os seus seguidores. O pasteleiro confessou estar de “rastos”.

A causa para o desgaste do ex-concorrente do “Big Brother Famosos 2”, na TVI, prende-se com o elevado ritmo de trabalho.

“Hoje estou literalmente de rastos”, começou por admitir.

“Já não aguento como antes, as horas já pesam nas pernas! Hoje enquanto tirei cinco minutos para descansar as pernas, vi esta frase: ‘não é a força ou a sorte, mas o empenho e a persistência que determinam o seu sucesso. O sucesso não é acidental, é trabalho árduo, perseverança, aprendizagem, sacrifício e amor pelo que fazes’”, confessou.

“Bem ditas palavras que me deram uma força extra! Vamos lá trabalhar mais um pouco!

Logo há festas de Odivelas e eu lá estarei à vossa espera!”, rematou.