Marco Costa fala sobre ex-relação com Vanessa Martins: “Não nos damos, não é assunto”

Marco Costa, um dos concorrentes do “Big Brother Famosos”, na TVI, teve direito a um jantar com Pedro Pico, esta quarta-feira, 2 de março, e um dos temas foi o seu antigo relacionamento.

A determinada altura do jantar o empresário questionou o pasteleiro: “Tu e a tua ex-mulher dão-se bem ainda?”.

“Não nos damos sequer. Não é assunto que eu goste, não é tema sequer. Não falamos, não. Isso não é assunto, volto a dizer outra vez. ‘Quando não tens nada de bom para dizer não digas’”, respondeu.

Contundo, já não é a primeira vez que o nome de Vanessa Martins é falado dentro da “casa mais vigiada do país”. Marco Costa já tinha recordado, terça-feira, 1 de março, o término da relação com a “influencer”, em conversa com Mafalda Matos.

“Há pessoas que não são o destino, são só o caminho. Mas há uma coisa que eu percebi. Não vale a pena, para mim, pensar em estar com alguém porque os opostos se atraem. Não acredito nisso mais. Isso só acontece até uma fase e depois aquilo que tinha piada, deixa de ter”, recordou.

“Mas é os valores. Quando os valores não são os mesmos… se pões a família em primeiro, se pões o sucesso primeiro, se pões o trabalho primeiro. Para mim o valor é família e o resto vem só depois. Mas tudo aquilo que eu faço é a pensar em família, é o meu valor máximo”, rematou.