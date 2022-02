Marco Costa fala sobre o novo namoro de Vanessa Martins

Marco Costa falou sobre o novo namoro da ex-companheira, Vanessa Martins. O pasteleiro mostrou-se feliz com a relação da influenciadora digital.

O também empresário deixou os seguidores colocarem algumas questões através do InstaStories, ferramenta da rede social Instagram. Perante a pergunta sobre o novo namoro da ex-mulher, Marco Costa respondeu sem receios.

“Não faço a mínima ideia. Mas tal como sei que ela quer o melhor para mim, eu só quero o melhor para ela. Que seja muito feliz”, afirmou.

Face às fotos que ainda tem no perfil, da altura em que estava com Vanessa Martins, o pasteleiro explicou que não se apagam as “memórias”.

“Porque apagar as fotos do meu perfil, não apagam as memórias de algo que aconteceu na minha vida! E mesmo que tenha acabado foi muito bom! A vida não se apaga, pelo contrário, seguimos em frente”, disse.

O ex-casal anunciou a separação nas redes sociais. “Por todo o carinho que nos deram ao longo destes quase sete anos, eu e a Vanessa queremos comunicar que estamos divorciados. […] A vida a dois só faz sentido quando felizes e, apesar da nossa relação amorosa ter terminado, a amizade e as memórias que criámos serão eternas. Como sempre dissemos: ficaremos juntos até sermos felizes. O fim não é sinónimo de tristeza mas sim de um novo princípio. Afinal, o amor também é isto”, escreveram, na altura.