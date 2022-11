Marco Costa rendido à namorada, Carolina Pinto: “A minha mulher é a mais linda”

Marco Costa mostrou-se rendido à namorada, Carolina Pinto, depois de a influenciadora digital ter feito parte de uma campanha publicitária.

O pasteleiro não resistiu à publicidade que a companheira protagonizou e, no perfil de Instagram, confessou, esta quinta-feira, 24 de novembro, ter ao seu lado a “mulher mais linda de todas”.

“A minha mulher é só a mais linda de todas. Que orgulhoso que eu estou de ti”, afirmou, no InstaStories.

O antigo participante da “Casa dos Segredos” (TVI) recebeu uma declaração de amor como resposta de Carolina Pinto. “Amo-te”, escreveu a “influencer” no seu Instastories, ferramenta da rede social Instagram.

O casal está à espera da primeira filha em comum. A bebé vai chamar-se Maria Emília, tal como tinham revelado nas redes sociais.

Lembre-se que a namorada do pasteleiro foi pedida em casamento durante um concerto do cantor Nininho Vaz Maia. Os dois assumiram publicamente o namoro em outubro do ano passado e também já vivem juntos.