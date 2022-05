Marco Costa torna a sua pastelaria “amiga de animais”

Marco Costa recorreu ao seu perfil de Instagram para revelar aos seus seguidores que a sua pastelaria, “Receitas Com Segredo”, vai passar a ser “amiga de animais”.

“Sim, nós somos ‘pet friendly’ [amigos dos animais] na Receitas Com Segredo”, referiu o pasteleiro na sua publicação.

“Sempre me fez confusão não podermos levar os nossos melhores amigos para todo o lado, o que faz por vezes pela dificuldade desistirmos de ir a alguns lugares”.

“Desde que abri a minha loja que disse que aqui seria diferente! Aqui podem trazer os vossos melhores amigos! Tendo claro sempre consciência de que são educados e que podem estar a conviver com mais animais e pessoas, mas isso acontece com animais e pessoas!”, acrescentou.

O pasteleiro deixou, no entanto, um aviso: “Aqui nas receitas só há dois tipos de pessoas que não entram. As que estão de dieta e as mal-educadas. Tirando isso todos são bem-vindos! Passem por cá. Bom fim de semana a todos!”, rematou.

Recorde-se que Marco Costo é ainda dono do cão Tortas e que continua em disputa com a ex-mulher, Vanessa Martins, pelo cão Sadik.