Marco Costa visita zoo privado no Dubai: “Saltei quando o tigre me olhou de lado”

De férias no Dubai com a família, Marco Costa visitou um zoo privado e posou ao lado de vários animais.

Um “leão”, do Sporting (com direito a camisola que lembra a passagem de Cristiano Ronaldo pelo clube de Alvalade) ao lado de um leão verdadeiro: foi assim a visita de Marco Costa ao Dubai, onde está a passar férias com a família.

“Só possível numa realidade diferente da nossa, não poderia nunca deixar de viver esta experiência inesquecível!”, referiu o pasteleito nas redes sociais.

“Convidado pelo meu mano @cafyfabio_official e acompanhado do corajoso @marcoduarte_insta lá fomos nos visitar o Zoo privado do, @albuqaish.jungle e @humaidalbuqaish“, relatou.

“Na vida é preciso coragem para viver, e apesar de saber que para a nossa cultura é uma realidade muito diferente, não poderia deixar de dar o testemunho do amor com que todos os animais têm pelos seus criadores!”, acrescentou Marco Costa.

“Eu fui perfilhado por uma macaca que quis tratar de mim, saltei quando o tigre me olhou de lado e sorri quando o Cafy saltou com medo do leão”.

“Para mim, viajar é vivermos novas culturas e por isso fico grato pela experiência! Estamos juntos”, rematou Marco Costa.