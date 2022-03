Margarida Corceiro denuncia nova partilha de imagem íntima: “Não sou eu”

Margarida Corceiro tem estado envolvida numa polémica com a partilha de imagens íntimas alegadamente protagonizadas por si. Desta vez, a atriz denunciou o caso de outra “rapariga”.

A intérprete recebeu uma imagem de uma “rapariga de costas”, através de uma mensagem, e denunciou o caso, afirmando que não é a intérprete que aparece na fotografia.

Foi através de um vídeo publicado no InstaStories, ferramenta do Instagram, que Margarida Corceiro alertou para o caso os internautas que mais uma vez estão a fazer circular uma imagem com nudez.

“Venho pedir muitas desculpas às pessoas que se estão a divertir, a mostrar e a reenviar uma fotografia de uma rapariga de costas, que dizem ser eu por ter um sinal no mesmo sítio que eu. Esta é a justificação. Mas realmente lamento, não sou eu, não sei quem é a rapariga’”, começa por referir.

A artista deixou ainda um alerta: “Corremos o risco de cair no mesmo erro, de estar a partilhar e a reenviar e reenviar uma fotografia de alguém que, provavelmente, não quer que o façamos. Portanto, ‘bora’ lá parar com isto”.