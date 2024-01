Margarida Corceiro desmente rumores de romance com José Condessa

Vários rumores têm sido avançados sobre uma possível relação entre Margarida Corceiro e José Condessa. Contudo, a atriz negou qualquer romance.

Depois do término de namoro com João Félix, Margarida Corceiro tem sido alvo de rumores de romance com algumas figuras públicas, entre elas o piloto de Fórmula 1 Lando Norris.

Deste vez, estava a ser apontado uma relação de Margarida com José Condessa. Contudo, a atriz negou qualquer envolvimento desse caráter.

“Estou solteiríssima. Acho que as pessoas não gostam de me ver solteira e todos os meses tentam arranjar-me um namorado, mas não. Estou mesmo solteira”, começou por dizer na rubrica “Cara Podre”.

Sobre os rumores com José Condessa: “É mentira. Eu e o Zé somos muito amigos. Estamos muito confusos com estas notícias”.