Margarida Corceiro mostra-se em esforço: “Já me está a doer”

Margarida Corceiro mostrou-se a treinar, esta terça-feira, 24 de janeiro. Durante o treino, a atriz confessou estar com dificuldades em fazer os exercícios.

A intérprete, de 20 anos, partilhou, no InstaStories, ferramenta do Instagram, um vídeo em que aparece a treinar no ginásio. A artista começou por fazer corrida durante alguns minutos na passadeira.

De seguida, Margarida Corceiro fez exercícios focados nas pernas. Quando estava a fazer um agachamento com uma bola encostada à parede, a atriz mostrou estar com dificuldades no treino.

“Já me está a doer. Já me está a custar”, disse.

Após o treino, a intérprete e companheira do futebolista João Félix aproveitou para fazer uma massagem, tal como demonstrou nas redes sociais.