Margarida Corceiro sobre polémicas: “Tudo tem um limite razoável”

Margarida Corceiro tem feito correr muita tinta na imprensa nos últimos dias. Desde rumores sobre um possível separação de João Félix a alegadas traições, a atriz tem estado envolvida em várias polémicas.

Cansada de tanto burburinho a intérprete recorreu ao seu Instagram para fazer um desabafo sobre a situação.

“Vocês já sabem que eu já não leio praticamente nada daquilo que vai saindo sobre mim nas notícias. (…) Desta vez, como acontece de vez em quando, vou optar por me pronunciar porque tudo tem um limite razoável”, começou por dizer.

“Todos os dias, em toda a parte do mundo, vemos mulheres a lutarem pelos seus direitos, a esforçarem-se para serem independentes e em pé de igualdade com os homens. Todos sabemos que ainda há um longo caminho a percorrer, mas a mudança começa em cada um de nós. Começa em não tecerem comentários maldosos nas redes sociais sobre o que não sabem, começa em não apontarem um dedo a alguém por ter amigos do género oposto, começa em pararem de analisar a vida de alguém com base naquilo que veem nas redes sociais. Começa em querermos fazer melhor uns aos outros”, continuou.

“Já o disse há uns tempos, mas reforço novamente: tenho a sorte de ter um bom suporte emocional, de ter já aprendido a lidar com este escrutínio, a sorte de ter apoio familiar, de ter uma equipa. Mas e se não tivesse? E quem não tem?”, acrescentou.

“Vamos normalizar o escrutínio que se faz a uma mulher por ter amigos, por ser feliz e por viver a sua própria vida? Não me parece justo, nem razoável. Não sou a única a passar por isto, nem serei a última, eu só espero é que isto vos ajude de alguma forma a refletirem sobre o tema e a conseguirem perceber que não é normal privarmo-nos de ter amigos ou moldarmos a nossa vida porque a sociedade assim o entende”, rematou.